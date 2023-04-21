Экс-руководитель Академии геополитических проблем Леонид Ивашов прокомментировал визит в Киев генсека НАТО Йенса Столтенберга. Он пояснил, что тот приехал поторопить ВСУ с контрнаступлением, которое таит в себе огромные риски для украинской армии.

Ивашов пояснил, что как только ВСУ выйдут в азовские степи, ВС РФ отрежут их от всех коммуникаций и снабжения. После этого останется только уничтожить боевиков и западную технику.

«Любой подбитый танк или БТР надо ремонтировать, а у Киева ничего нет, ничего своего», – назвал эксперт одну из главных проблем ВСУ.

Столтенберг приехал, чтобы уверить Киев в полной поддержке Запада. Но когда ВСУ начнут контрнаступление, поставки просто прекратятся. И на этом все военные операции, планируемые на Украине, завершатся.