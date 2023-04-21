Профессионализм украинских военнослужащих, готовящихся к контрнаступлению, вызывает серьезные сомнения у аналитиков Центра восточноевропейских исследований, расположенного в Польше. Портал «Свободная пресса» отмечает, что поляки не верят в успех планируемой операции ВСУ именно из-за неопытности боевиков.

По их мнению, еще прошлым летом все опытные офицеры, командовавшие украинскими частями, были ликвидированы. Сейчас на их место приходит амбициозная и наглая, но абсолютно ничего не понимающая в вопросах тактики и стратегии молодежь.

Также Киев задействует на командных должностях иностранных наемников, но в подавляющем большинстве случаев и они, и более или менее опытные командиры отправляются в тыл, где необходимо обучать личный состав. В результате против российских профессиональных военных не передовой выходят «зеленые» резервисты, не способные вести полноценные боевые действия.