Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» ведут ожесточенные бои в окрестностях населенного пункта Хромово с целью перерезать последнюю трассу снабжения гарнизона ВСУ в Артемовске (украинское название Бахмут). Если российские штурмовики при поддержке десантников «Южной» группировки войск ВС России добьются успеха, то остатки гарнизона ВСУ в Артемовске будут обречены.

Однако на Авдеевском направлении идут не менее ожесточенные бои. На данном участке фронта события могут повторить сценарий освобождения Артемовска. Подразделения российской армии наступают в районе села Тоненькое, расположенного на юго-западных подступах к городу. На юге продолжается штурм Первомайского.

После освобождения данных населенных пунктов подразделения ВС России смогут начать подготовку к штурму Орловки, являющейся основным логистическим центром снабжения гарнизона ВСУ, обороняющего Авдеевку. Напомним, что противник использует плотную городскую застройку Авдеевки для нанесения артиллерийских ударов по жилым кварталам Донецка.