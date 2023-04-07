Российский актер и кинорежиссер Данила Козловский после начала спецоперации на Украине покинул территорию РФ и уехал в США. Однако теперь появилась информация, что он решил вернуться на Родину для участия в спектаклях в Санкт-Петербурге.

На афишах Малого драматического театра анонсирован спектакль Гамлет, который должен состояться 20 и 21 апреля. В главной роли указан Данила Козловский. Также 22 и 23 мая запланирована пьеса «Коварство и любовь», в которой актер должен исполнить роль Фердинанда.

Надолго ли вернулся Козловский в Россию – информации нет. Артист по этому поводу никаких комментариев не давал. В социальных сетях многие пользователи нелестно отозвались о Даниле Козловском, отметив, что, по всей вероятности, ему не удалось найти признания в Голливуде и на Бродвее.

Отметим, что актер ранее высказался предосудительно относительно начала специальной военной операции ВС России на Украине. После его высказываний о СВО ряды его поклонников в России резко поредели.