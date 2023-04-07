ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российский актер и кинорежиссер Данила Козловский после начала спецоперации на Украине покинул территорию РФ и уехал в США. Однако теперь появилась информация, что он решил вернуться на Родину для участия в спектаклях в Санкт-Петербурге.

На афишах Малого драматического театра анонсирован спектакль Гамлет, который должен состояться 20 и 21 апреля. В главной роли указан Данила Козловский. Также 22 и 23 мая запланирована пьеса «Коварство и любовь», в которой актер должен исполнить роль Фердинанда.

Надолго ли вернулся Козловский в Россию – информации нет. Артист по этому поводу никаких комментариев не давал. В социальных сетях многие пользователи нелестно отозвались о Даниле Козловском, отметив, что, по всей вероятности, ему не удалось найти признания в Голливуде и на Бродвее.

Отметим, что актер ранее высказался предосудительно относительно начала специальной военной операции ВС России на Украине. После его высказываний о СВО ряды его поклонников в России резко поредели.

Вам может понравиться

Экс-сотрудник ЦРУ Макговерн высмеял планы Нуланд по “демилитаризации Крыма”

Высказывания заместителя главы Госдепа США Виктории Нуланд о «демилитаризации Крыма» дискредитируют президента Джо Байдена. Ему необходимо проснуться и задуматься о последствиях подобных заявлений, сообщил экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Реймонд

Российские атаки Константиновку срывают планы ВСУ по “деблокированию” Артемовска

Российские ВС срывают планы украинского командования по «деблокированию» Артемовска (Бахмута). Портал «Военное обозрение» поясняет, что связано это с атаками подразделений ВС РФ юго-западнее Константиновки. Киев именно с этого направления планировал

РВ: Колонны американской бронетехники ВС Украины едут к линии боевого соприкосновения

Украинские боевики опубликовали в Сети видеозапись с колоннами боевой техники, якобы движущимися к линии соприкосновения для участия в контрнаступлении. Однако военные корреспонденты считают эти кадры фейком. На записи действительно видна