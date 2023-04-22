Российские ВС должны «ощетиниваться» оружием и быть готовыми к любым выходкам ВСУ, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, комментируя итоги очередной встречи в формате «Рамштайн» в Германии.

Он отметил, что в ходе этой встречи стало известно, что Германия на своей территории обучает 25 тысяч боевиков. Помимо этого, Запад не прекращает военную поддержку Киева, он принял решения о передаче нового вооружения, центральное место среди которого занимают танки, БМП и бронетранспортеры.

По словам Пригожина, 25 тысяч солдат вроде бы и немного, однако если Киев будет отправлять на запад каждые 2-3 месяца по 100 тысяч боевиков, численность украинской армии значительно возрастет. Не исключено, что потери ВСУ после этого снизятся.

«Значит, надо ощетиниваться. Шутки закончились. Надо не просто якориться, а надо так якориться, чтобы можно было выдрать только с когтями соперника», – цитирует основателя «Группы Вагнера» издание “Московский комсомолец”.

Также он пояснил, что Киев сейчас не начинает контрнаступление не только из-за плохой погоды. Помимо этого, он выжидает, пока российские подразделения расслабятся на фоне постоянных переносов контратакующих действий.