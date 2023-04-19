Турецкие «Байрактары», которые Киев позиционировал как чудо-оружие, быстро утратили этот статус. Сразу после этого Анкара перестала поставлять эти дроны в больших количествах и сотрудничество потихоньку заглохло. Но и западные беспилотники, которые получают ВСУ, не приносят ожидаемых результатов, пишет портал «Свободная пресса».

Автор публикации Виталий Орлов сообщил, что Киев получал дроны MQ-1C Gray Eagle, Quantix Recon, Phoenix Ghost с ракетами AGM-114 Hellfire и прочие американские, британские и даже австралийские разработки. Последние смело можно называть «дурилками картонными», так как они действительно выполнены из плотного картона компанией SYPAQ.

Производитель создал множество этих одноразовых аппаратов, поэтому Австралия «сплавила» их Киеву. Дрон предназначен для доставки на передовую лекарств и других грузов, но служит он только один раз.

Президент Украины Зеленский от картонных дронов не отказался, так как вышеперечисленные американские аппараты обходятся очень дорого. А объемы их поставок столь малы, что изменить ситуацию на поле боя они просто не в состоянии.

Ситуация с дронами в очередной раз доказывает бесперспективность боевых действий за чужой счет. Потому что даже если другие страны что-то и дают якобы «бесплатно», то лишь то, что не нужно им самим и представляет собой обычный бесполезный хлам.