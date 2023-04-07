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В Сети опубликовано новое видео, в котором показано вторжение украинских боевиков в Брянскую область России.

Судя по записи, атаку совершили террористы, входящие в состав «Русского добровольческого корпуса» и воюющие в составе ВС Украины.

На видео можно увидеть, как боевики приближаются к цели, а также как они начинают стрелять из переносного гранатомета. Однако на опубликованных кадрах не видно, по кому именно стреляют боевики.

Ранее губернатор Брянской области сообщил о том, что украинские боевики пытались атаковать поселок Запесочье, расположенный в южной части региона. К счастью, в результате атаки никто не пострадал, хотя были зафиксированы частичные повреждения частных жилых домов и одной машины.

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