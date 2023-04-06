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В ночь на 6 апреля произошла перестрелка в населенном пункте Зязиков-Юрт в Ингушетии. По информации портала РЕН ТВ, силовики заблокировали боевиков в одном из заброшенных домов, которые ранее напали на пункт ГАИ и обстреляли сотрудников.

Корреспондент Мурад Магомедов сообщает, что в зоне проведения операции наблюдается большое скопление транспорта, среди которого легковые автомобили, машины силовиков, а также армейский грузовик.

На месте инцидента наблюдается большое количество машин бронированной техники, машины скорой медицинской помощи и МЧС находятся в режиме дежурства, всех жителей населенного пункта временно эвакуировали. Подробные детали проведенной в Ингушетии спецоперации пока не раскрываются.

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