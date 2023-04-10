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10 апреля – ИА Discover24.ru. В Марьинке, где ВС РФ продолжают уверенно теснить противника, освобождая населенный пункт, на днях потерпел крушение российский штурмовик Су-25. Видеозапись этого эпизода опубликовал портал «Военное обозрение».

На кадрах нельзя установить причину падения самолета, но эксперты высказывают предположение, что его сбили украинские боевики из переносного зенитно-ракетного комплекса. На записи видно, как пилот штурмовика успешно катапультируется и приземляется на территории, которая контролируется российскими войсками.

ВС РФ активно задействует штурмовики для уничтожения украинских позиций в Марьинке, благодаря чему обеспечивается успешное продвижение пехотных подразделений. Не исключено, что именно во время такого боевого вылета противнику удалось сбить самолет. Но по сообщениям местных жителей, летчик удачно катапультировался и остался в живых.

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