ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

8 апреля – ИА Discover24.ru. Военный корреспондент Семен Пегов опубликовал в Телеграм-канале WarGonzo видеозапись штурма железнодорожного вокзала в Артемовске (украинское название Бахмут) бойцами ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает издание «Военное дело».

Исходя из опубликованных кадров, можно сделать вывод, что бои за железнодорожную станцию «Бахмут-2» идут очень ожесточенные. Стрельба ведется со всех сторон из различных видов оружия. На видеозаписи слышны звуки пулеметных очередей, танковые и гранатометные выстрелы. Отмечается, что «музыканты» уже вплотную подошли к станции, но противник не желает уходить без боя.

Ранее сообщалось, что ЧВК «Вагнер» уже взяли под свой контроль центральную часть Артемовска. Под их контролем находится здание городской администрации, на которое в ночь на 3 апреля бы водружен флаг Российской Федерации. Об этом сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин на своем Телеграм-канале. Также «вагнеровцы» контролируют здание суда, центральную площадь и рынок.

Вам может понравиться

Стало известно, зачем Зеленский на самом деле приехал в Варшаву

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу 5 апреля стал предметом обсуждения политологов. Одним из мнений является высказанное заместителем директора Института стран СНГ, Владимиром Жарихиным, который утверждает, что основной целью

Euractiv: российские инженеры могли преднамеренно испортить словацкие МиГ-29, подлежащие передачи ВСУ

Вооруженные силы Украины должны получить от правительства Словакии истребители МиГ-29, в которых после проведенного технического обслуживания российскими специалистами был выявлен ряд дефектов. Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на

Рогов: на Запорожское направление начали прибывать первые британские танки Challenger 2 для ВСУ

Как сообщает RT со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, вооруженные силы Украины, обороняющиеся на Запорожском направлении, начали получать первые танки Challenger 2 производства Великобритании. По