8 апреля – ИА Discover24.ru. Военный корреспондент Семен Пегов опубликовал в Телеграм-канале WarGonzo видеозапись штурма железнодорожного вокзала в Артемовске (украинское название Бахмут) бойцами ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает издание «Военное дело».

Исходя из опубликованных кадров, можно сделать вывод, что бои за железнодорожную станцию «Бахмут-2» идут очень ожесточенные. Стрельба ведется со всех сторон из различных видов оружия. На видеозаписи слышны звуки пулеметных очередей, танковые и гранатометные выстрелы. Отмечается, что «музыканты» уже вплотную подошли к станции, но противник не желает уходить без боя.

Ранее сообщалось, что ЧВК «Вагнер» уже взяли под свой контроль центральную часть Артемовска. Под их контролем находится здание городской администрации, на которое в ночь на 3 апреля бы водружен флаг Российской Федерации. Об этом сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин на своем Телеграм-канале. Также «вагнеровцы» контролируют здание суда, центральную площадь и рынок.