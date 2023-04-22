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В 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригаде ВС РФ используют несколько необычные способы тренировок, чтобы обучить военнослужащих по определенным признакам чувствовать, что по ним ведут огонь из стрелкового оружия.

Инструктор с автоматом подходит к бойцам, которые замирают в положении лежа, и стреляет из автомата буквально в нескольких сантиметрах от их голов. Инструктор поясняет, что подобная тренировка очень помогает в реальном бою.

После нескольких подобных занятий военнослужащие начинают улавливать запах пороха, а также ощущать акустический удар от попадающей в землю пули. В реальной боевой обстановке они быстро ориентируются и меняют позицию, что часто может спасти жизнь.

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