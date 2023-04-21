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Военный журналист Руденко опубликовал в своем канале Телеграм уникальные видеокадры работы танковых экипажей Вооруженных сил России, которые ведут бой на позициях противника.

На видео можно увидеть, как танки стреляют и подавляют огонь неприятеля в окопах, не давая ему возможности поднять голову, после чего они въезжают прямо в траншеи. Солдаты украинской армии в панике бегут от российских танков, не делая никаких попыток противостояния.

Танкисты ВС России героически удерживают свои позиции на территории Украины, не давая подойти подкреплению до прихода российских штурмовых сил.

Напомним, что российская армия продолжает специальную военную операцию на территории Украины с февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина с целью защиты мирного населения Донбасса.

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