В Сети появилась видеозапись допроса украинского пилота Александра Морозова, чей самолет рухнул на территории Брянской области. Летчик рассказал, что не имеет никакого отношения к армии, однако при этом он был вооружен автоматом.

По словам Морозова, он летел за другим самолетом, по команде которого должен был выполнить некое задание ВСУ. Якобы за фотографии ему пообещали заплатить 50 тысяч гривен.

Также пилот сообщил, что не знал о пересечении границы России, так как ему дистанционно отключили навигационное оборудование в самолете.

Военный эксперт Борис Рожин, который прокомментировал видеозапись допроса, отметил, что заявления Морозова больше похожи на озвучивание заранее выученной легенды.