Военнослужащий ВСУ «Берлин» в переписке со своим сослуживцем рассказал об огромных потерях украинской армии под Бахмутом (до проведенной киевским режимом «декоммунизации» – Артемовск). Скриншот сообщений погибшего уже боевика появился в Сети.

«Берлин» рассказал, что генерал Александр Сырский, который командует Сухопутными силами ВС, бросает бойцов в бой, невзирая на колоссальные потери. Он заставляет подразделения контратаковать, в буквальном смысле заваливая трупами украинских военных позиции ВС РФ.

«В течение 40 минут — 10 погибших, 46 раненых», – написал боевик о боевых действиях в районе Орехово-Васильевки.

Также он отметил, что бойцы подразделений, задействованных в контрнаступлении, все получили ранения. «Берлин» назвал ситуацию под Бамутом «адом» и «настоящим кошмаром», с которым ему еще никогда не приходилось сталкиваться.