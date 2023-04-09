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9 апреля – ИА Discover24.ru. Командование ВСУ продолжает отправлять на передовые позиции в окрестностях Бахмута (ранее Артемовск) неподготовленных бойцов территориальной обороны, срок жизни которых исчисляется часами под плотным огнем российской артиллерии.

В Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» были опубликованы кадры, снятые одним из бойцов украинской армии, прибывшим на передовые позиции в районе Бахмута для эвакуации тел погибших сослуживцев. По его словам, на позициях он вместе с другим военнослужащим ВСУ обнаружил только обугленные тела своих боевых товарищей.

Пока один из боевиков ВСУ следил за периметром, его сослуживец просмотрел содержимое рюкзаков погибших военнослужащих украинской армии, сохранившихся в одном из блиндажей. Он отметил, что украинские солдаты взяли на позиции большое количество сладостей и сигарет. По его словам, «они не хотели умирать, они хотели жить». В результате они не смогли провести эвакуацию тел своих сослуживцев, так как они сгорели дотла.

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