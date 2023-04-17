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Несмотря на наличие запрета на полеты самолетов РФ над Польшей, россияне все же летают через польское воздушное пространство, пишет издание Onet. По словам авторов публикации, только 16 апреля над страной пролетело 5 самолетов, следовавших из Москвы в турецкий Стамбул.

Журналисты заявляют, что санкции и запреты не действуют. Российские граждане спокойно летают над такими городами, как Белосток, Жешув, Августов и Люблин. И этом при том, что они не могут этого делать, согласно установленным запретам.

Авиаперелеты для россиян организуют компании, которые пользуются популярностью среди туристов всего мира. В основном они курсируют между Россией и Турцией, куда граждане РФ отправляются на отдых. При этом они летают через воздушное пространство Польши.

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