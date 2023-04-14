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Российские ВС сумели изгнать боевиков ВСУ с территории Серебрянского лесничества под Кременной, сообщил обозреватель издания «Свободная пресса» Константин Ольшанский. Он отметил, что неоценимую помощь в этом оказали тяжелые огнеметные системы «Солнцепек».

Американский Институт изучения военных конфликтов (ISW) называет происходящее под Кременной позиционными боями. Но даже западные аналитики уверены в скором возвращении инициативы к российским десантникам. В их руках появились ТОС-1А, которые дают возможность выжигать позиции противника мощными залпами термобарических снарядов.

Автор публикации пояснил, что именно десантным подразделениям отведена главная роль в наступлении на данном участке фронта. Поэтому решение о передаче ВДВ «Солнцепеков» является правильным и своевременным. Эти огнеметные системы дают возможность расправляться с боевиками, пытающимися скрываться в густых лесах, уничтожать как опорные пункты, так и хорошо укрепленные фортификационные сооружения.

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