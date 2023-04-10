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10 апреля – ИА Discover24.ru. Украинские ВС не сумеют спрятаться от «умных» российских бомб ФАБ-500 и УПАБ-1500 даже в глубоком подземелье. Эти мощные высокоточные боезаряды способны найти и уничтожить противника где угодно. Причем он ничего не сможет сделать в ответ, рассказал обозреватель портала «Свободная пресса» Константин Ольшанский.

Он напомнил высказывание представителя Воздушных сил Украины об изменении тактики ударов ВС РФ. Юрий Игнат заявил, что российские ВКС начали активно использовать планирующие авиабомбы, которые значительно дешевле ракет, но не уступают им по эффективности.

«Дальность доставки таких авиабомб составляет 50 километров, а сбрасывается они с истребителей Су-35 и Су-34 за пределами досягаемости киевских систем ПВО», – заявили в Киеве.

Также Игнат отметил, что средств противодействия «умным» бомбам у ВСУ нет, перехватывать их не представляется возможным. Не исключено, что это заявление сделано, чтобы выпросить у Запада ПВО большой дальности для поражения российских истребителей, поясняет Ольшанский.

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