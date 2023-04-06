Командование украинской армии и руководство страны все чаще начинает говорить о перемирии и переговорах с Россией. Заявления о контрнаступлениях все еще мелькают, однако Киев понимает, что провести его будет чрезвычайно сложно, пишет обозреватель портала “Свободная пресса” Константин Ольшанский.

Намечая контрнаступление, ВСУ рассчитывали на крупные партии западного оружия и техники. Однако НАТО разочаровал их ожидания. Танки на Украину поступают, но их совсем мало для прорыва российской обороны, которая ежедневно укрепляется. Что снижает шансы на прорыв для украинской армии до минимума.

Подготовка к контрнаступлению все же идет, Киев стягивает силы в Запорожскую область и на Донбасс. Однако одновременно с этим он проводит эвакуацию гражданского населениях из Краматорска и Славянска, отлично понимая, что после освобождения Артемовска российские ВС вполне могут начать продвижение и к этим городам.