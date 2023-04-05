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ЧВК «Вагнер» освободила Артемовск и это ее достижение можно назвать важной вехой в ходе специальной военной операции, пишет портал «Свободная пресса». При этом обозреватель Константин Ольшанский отмечает, что теперь «музыканты» сменят вектор атаки.

Возглавляющий Объединенные силы и Генштаб ВС РФ Валерий Герасимов уже поставил новые задачи перед российскими войсками и они будут выполнены так же успешно, как освобождение Артемовска.

Впрочем, Киев пока не хочет принимать и признавать падение Бахмута. Политики и военные заявляют, что бои на улицах продолжаются и сдаваться боевики не собираются. Вот только дело в том, что город полностью заблокирован, никакого снабжения ВСУ уже не получат. А над администрацией Артемовска развевается российский флаг.

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