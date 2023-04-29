В распоряжении Китая появились новейшие системы радиоэлектронной борьбы, аналогов которым на Западе не существует. Эти комплексы представляют собой уникальное оружие для потенциальных «звездных войн», пишет портал «Свободная пресса».

Обозреватель Константин Ольшанский пояснил, что новые средства РЭБ могут перехватывать сигналы между наземными станциями и спутниками. Также они способны имитировать эти самые сигналы, подделывать их с высокой точностью. То есть, перехватывать контроль над космическими аппаратами и управлять ними.

С такими системами Китай, военный потенциал которого уже превзошел американский, может брать на себя управление спутниками связи и навигации США и НАТО, разведывательными космическими аппаратами. Такие возможности вполне способны обеспечить КНР победу в любом современном противостоянии.