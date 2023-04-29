ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В распоряжении Китая появились новейшие системы радиоэлектронной борьбы, аналогов которым на Западе не существует. Эти комплексы представляют собой уникальное оружие для потенциальных «звездных войн», пишет портал «Свободная пресса».

Обозреватель Константин Ольшанский пояснил, что новые средства РЭБ могут перехватывать сигналы между наземными станциями и спутниками. Также они способны имитировать эти самые сигналы, подделывать их с высокой точностью. То есть, перехватывать контроль над космическими аппаратами и управлять ними.

С такими системами Китай, военный потенциал которого уже превзошел американский, может брать на себя управление спутниками связи и навигации США и НАТО, разведывательными космическими аппаратами. Такие возможности вполне способны обеспечить КНР победу в любом современном противостоянии.

Вам может понравиться

Командир спецназа “Ахмат”: контрнаступление ВСУ закончится поражением Украины

Контрнаступление ВСУ, которое киевские власти анонсировали неоднократно, станет для Украины решающим сражением на пути к её поражению. Об этом заявил помощник главы Чечни, командир спецназа “Ахмат” Апты Алаудинов в эфире

Герой России Липовой назвал преимущества танка “Армата”

Принципиально иная конструкция корпуса является одним из главных преимуществ российского танка “Армата” (Т-14) над боевыми машинами западного образца. Об этом рассказал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с изданием

ЗРК «Тор-М2» уничтожил два украинских беспилотника, не прекращая движения

Расчет ЗРК «Тор-М2» 1-й гвардейской танковой армии ЗВО расправился с двумя вражескими беспилотными аппаратами. При этом одну из целей пришлось уничтожать в движении, так как одновременно экипаж комплекса уклонялся от