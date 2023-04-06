ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Бывший президент Франции Франсуа Олланд в очередной раз подтвердил, что главной целью подписания Минских соглашений было предоставление украинской армии дополнительного времени на перевооружение и подготовку личного состава. Об этом бывший французский президент рассказал в беседе с известными пранкерами Алексеем Столяровым (Лексус) и Владимиром Кузнецовым (Вован).

Известные российские пранкеры Лексус и Вован позвонили экс-президенту Франции от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко. Во время беседы Франсуа Олланд заявил, что только благодаря постоянной защите Минских соглашений вооруженные силы Украины получили более семи лет на подготовку личного состава и укрепления своей обороноспособности.

По словам Олланда, изначально Минские соглашения были подписаны под значительным давлением со стороны Минска, так как украинской стороне условия договоренностей были не очень выгодны. Однако последующее время на выполнение договоренностей было использовано в пользу украинской армии.

Вам может понравиться

Российские подразделения ВДВ атаковали диверсантов-разведчиков ВСУ и разгромили их

Российские военные в составе парашютно-десантных подразделений Воздушно-десантных войск успешно отразили диверсионно-разведывательную операцию Вооруженных сил Украины. Диверсанты были обнаружены при помощи беспилотника. Российское Министерство обороны показало кадры, как десантники справились с

«СП»: блогеры рассказали о реальной обстановке в Артемовске и его окрестностях

Как отмечает в своем материале издание «Свободная пресса» со ссылкой на информацию, полученную с фронта блогерами, российские штурмовые группы добились значительных успехов в боях на территории Артемовска (украинское название Бахмут).

Владимир Путин рассказал, на что рассчитывает Россия в отношениях с партнерами

В своем выступлении на церемонии, посвященной приему верительных грамот у новых послов иностранных государств, президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул важность равноправных отношений со странами-партнерами и учета интересов при сотрудничестве