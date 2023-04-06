Бывший президент Франции Франсуа Олланд в очередной раз подтвердил, что главной целью подписания Минских соглашений было предоставление украинской армии дополнительного времени на перевооружение и подготовку личного состава. Об этом бывший французский президент рассказал в беседе с известными пранкерами Алексеем Столяровым (Лексус) и Владимиром Кузнецовым (Вован).

Известные российские пранкеры Лексус и Вован позвонили экс-президенту Франции от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко. Во время беседы Франсуа Олланд заявил, что только благодаря постоянной защите Минских соглашений вооруженные силы Украины получили более семи лет на подготовку личного состава и укрепления своей обороноспособности.

По словам Олланда, изначально Минские соглашения были подписаны под значительным давлением со стороны Минска, так как украинской стороне условия договоренностей были не очень выгодны. Однако последующее время на выполнение договоренностей было использовано в пользу украинской армии.