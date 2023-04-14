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Бывшая солистка популярной российской группы «Серебро» Ольга Серябкина впечатлила фанатов своим откровенным образом. Певица вышла в Свет в ярко-красном костюме из прозрачного материала российского бренда Rejo.

Наряд Серябкиной включал в себя облегающее боди, мини-юбку и леггинсы со вставками в форме бабочек на коленях. Образ был дополнен кардиганом из фатина того же оттенка. Образ артистка дополнила босоножками на высоком каблуке, декорированными золотистыми пряжками. Волосы Серябкиной были собраны в гладкую прическу, а макияж был выполнен в стиле нюд.

Фотографии Серябкиной были опубликованы на ее странице в Instagram ( социальная сеть, запрещенная на территории Российской Федерации, принадлежащая корпорации Meta, которая признана экстремисткой организацией, запрещенной в РФ).

В этом образе Ольга Серябкина выступила на мероприятии, организованном «Муз-ТВ» и «Новым Радио». 37-летняя артистка отметила, что не могла дождаться момента выхода к зрителям.

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