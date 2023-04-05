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Офицер украинской армии с позывным «Мадьяр», отвечающий за боевую работу беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Донецком направлении, показал, как артиллерия ВСУ выбирает цели для нанесения своих ударов по мирным кварталам Донецка. Об этом сообщает «Царьград».

На опубликованных кадрах видно, как украинский офицер находится в командном пункте управления беспилотными летательными аппаратами, где на стене большие экраны транслируют кадры мирных кварталов Донецка с высоты, и утверждает, что беспилотники ВСУ в режиме реального времени выбирают цели для нанесения ударов.

При этом на опубликованных кадрах видно, что в городе находится только гражданское население и полностью отсутствует военная техника, а также внизу на мониторе можно заметить ленту прокрутки видеозаписи, что говорит о том, что на нескольких мониторах транслируются разные фрагменты одной и той же видеозаписи. Таким образом, офицер ВСУ «Мадьяр» подтвердил преступные действия украинской армии по обстрелу мирного населения Донецка.

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