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Издание «Московский комсомолец» со ссылкой на Министерство обороны России сообщает, что командир мотострелковой роты, старший лейтенант Олег Пивоваров (родом из Красноярского края), сорвал наступление ВСУ на Херсонском направлении. За героический поступок офицер был удостоен звания Героя России.

Сообщается, что мотострелковая рота под командованием старшего лейтенанта Пивоварова была практически окружена украинскими боевиками в Херсонской области. Несмотря на плотный огонь со стороны наступающего противника, грамотные действия мотострелков под командованием Пивоварова привели к уничтожению военной техники и живой силы ВСУ. Российским бойцам удалось ликвидировать вражескую силу, включая танки и бронированные транспортно-боевые машины.

Отбивая атаку со стороны украинских националистов, Пивоваров понял, что силы противника имеют превосходство. Поэтому он отдал приказ своим бойцам отступить и занять более выгодные позиции, а сам перевел огонь противника на себя. Героический поступок российского офицера привел к уничтожению части украинского подразделения, оставшимся в живых боевикам пришлось отступить с поля боя. Грамотные действия старшего лейтенанта привели к потерям со стороны противника и сохранению жизней российских военнослужащих. Пивоварову также удалось выжить.

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