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Украинское правительство окончательно обнаглело и позволяет себе хамить Соединенным Штатам, поэтому Вашингтону стоило бы задуматься о его замене, пишет издание American Thinker.

Автор публикации Моника Шоуолтер напомнила, что представители киевских властей все чаще позволяют себе оскорбительные заявления в адрес США. И это несмотря на то, что именно от Вашингтона они получают деньги и военную помощь.

Так, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко ранее высказался в том духе, что американцы должны задуматься над выбором «адекватного президента» вместо Джо Байдена.

Неоднократно позволяет себе наглые заявления и замминистра МИД Андрей Мельник, который оскорбительно высказался в адрес предпринимателя Илона Маска, благодаря которому ВСУ имеет возможность пользоваться качественной связью Starlink. Бывшему послу Украины в Берлине не понравился мирный план бизнесмена.

По мнению Шоуолтер, если Вашингтон и далее планирует помогать Киеву, то пора бы сменить зарвавшееся правительство Украины.

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