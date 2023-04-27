Обломки неизвестной ракеты были найдены в лесу в районе города Быдгощ в Польше. По неофициальным данным, ракета могла быть выпущена боевой техникой, которую применяют Вооруженные силы Польши.

Найденный в лесной зоне предмет имеет длину несколько метров и прочно застрял в земле.

Ранее местная польская радиостанция RMF проинформировала, что обломки обнаруженной в лесополосе боевой ракеты относятся к классу «воздух-земля».

Согласно первоначальным данным, местные жители, которые обнаружили элементы боевой ракеты, сначала подумали, что это часть упавшего беспилотного летательного аппарата. Пока нет никакой информации о том, когда и при каких обстоятельствах польская боевая ракета могла упасть в лесную зону.