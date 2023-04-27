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Главной проблемой Вооруженных Сил Украины является недостаточное количество танков. Именно из-за этого Киев не начинает контрнаступление, хотя уже приближается последний месяц весны, пишут эксперты швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung.

Авторы публикации ссылаются на источники в окружении президента Украины Владимира Зеленского. Они отмечают, что несколько месяцев назад главком ВСУ заявлял – для успешного контрнаступления украинской армии требуется не менее 300 танков. Однако сейчас у Киева есть только двести. При этом только около 80 единиц – это западные «Леопарды» и «Челленджеры», все остальные – полученные от Польши и других стран Восточной Европы Т-72 в разных модификациях.

Еще одна проблема – это непрекращающийся «снарядный голод». Запад не в состоянии удовлетворить потребности ВСУ в боеприпасах, из-за чего российские войска имеют подавляющее преимущество в артиллерии.

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