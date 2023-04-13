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Западные союзники Киева медлят с поставкой вооружения и боеприпасов. За это солдатам ВСУ приходится расплачиваться своими жизнями. Особенно остро дефицит боеприпасов и оружия ощущается в Артёмовске (Бахмуте). Об этом пишет газета The New York Times (NYT ) со ссылкой на полковника ВСУ Павла Палису, он командует одной из механизированных бригад украинской армии – передаёт “РБК”.

Ожесточённые бои в Артёмовске продолжаются многие месяцы. Сейчас значительную часть города уже контролируют российские силы: армия и бойцы ЧВК “Вагнер”. При этом Палиса рассказал, что доставить боеприпасы на линию фронта, проходящую через Артёмовск несложно. Просто их нет на складах. Полковник ВСУ подчеркнул: у военных не хватает снарядов для артиллерии, для танков, а также гранатомётов.

При этом в интервью NYT Палиса заявил, что партнёрам Киева следовало бы действовать более решительно.

Бахмут – важный транспортный узел для ВСУ. Через него идёт снабжение всей группировки украинских войск в Донбассе.

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