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В рядах ВСУ заметны упаднические настроения. Украинские солдаты открыто говорят о превосходстве российской армии, даже несмотря на поставки ВСУ западного вооружения. Об этом пишет издание The New York Times (NYT)- передаёт РИА “Новости”.

Журналисты американского издания пообщались с бойцами ВСУ. По их словам, украинские военные поражены, сколько у России артиллерии, танков, вертолётов и боевой авиации. Всё это приводит к тому, что порой украинские военные не могут покинут свои позиции из-за интенсивных обстрелов с российской стороны.

При этом солдаты ВСУ прекрасно понимают: вооружение, которое страны НАТО передают Киеву, не гарантирует успех на поле боя. На стороне России численный перевес, а также преимущество в тяжёлом вооружении, авиации и так далее.

По мнению военнослужащих ВСУ, ситуацию могут изменить только ещё большие поставки вооружения со стороны стран Запада. В том числе дальнобойных ракет и современных самолётов. Но пока такую помощь союзники Киева не стремятся ему оказывать.

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