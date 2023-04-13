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Американское издание The New York Times «вычислило» военнослужащего, который якобы слил в Сеть секретные документы Пентагона. Речь идет о 21-летнем Джеке Тейшейра, который служил в Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс.

В публикации говорится, что Тейшейра возглавлял онлайн-группу из двух-трех десятков человек, увлекавшихся видеоиграми, мемами и современным вооружением. Именно в эту группу непонятным образом попали файлы засекреченных документов по Украине.

Представители Thug Shaker Central (так называется группа) рассказали, что в файлах не было никакой конкретики. Однако они относились к украинскому конфликту, из-за чего кто-то из участников опубликовал их в Сети. Это привлекло интерес пользователей и процесс уже было не остановить.

Журналисты пишут, что Тейшейрой уже заинтересовали следователи, которые намереваются поговорить с ним об утечке секретных данных Пентагона.

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