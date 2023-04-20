ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Журналисты американского издания The New York Times шокированы тем, что жители Константиновки поддерживают действия ВС РФ и ждут, пока Россия освободит населенный пункт от украинских оккупантов. Пророссийские настроения в городе ставят в тупик также полицию и назначенные Киевом власти, отмечают авторы публикации.

Они признают, что мирное население не только в Константиновке, но и во всей восточной части Украины сохранили лояльность к РФ. Но при этом все же заявляют, что жители обвиняют ВСУ в обстрелах городов только из-за российской пропаганды.

Жители Константиновки другого мнения. Они высказываются в том духе, что ВСУ стреляют по жилым домам, чтобы заставить людей эвакуироваться, выгнать их с родной земли на подконтрольную Киеву территорию. Также они ненавидят Запад и называют именно его зачинщиком конфликта.

«Они убивают нас», – коротко отозвалась об украинских боевиках жительница Константиновки.

Вам может понравиться

Дрон-камикадзе «Ланцет» сжег дотла украинский ЗРК «Оса» в Херсонской области

Зенитно-ракетный комплекс «Оса», принадлежащий ВСУ, уничтожен в Херсонской области. Для удара по нему использовался дрон-камикадзе «Ланцет», поражение цели заснял разведывательный беспилотный аппарат, рассказал портал «Военное дело». После удара зенитно-ракетный комплекс

Летчик Су-34: Из-за нехватки пилотов истребители ВВС Украины пилотируют натовские наемники

Украинские летчики, которые имели большой опыт, ликвидированы еще в начале специальной военной операции. Сейчас, из-за нехватки квалифицированных пилотов Киев привлекает иностранных наемников для управления истребителями, сообщил РИА Новости офицер ВКС

Эксперт Кнутов оценил важность приезда Путина в зону СВО

Глава государства лично убедился, что на рубежах всё готово к обороне, и поставленные задачи отработаны. В этом была одна из главных целей визита президента Владимира Путина в зону СВО, который