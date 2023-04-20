Журналисты американского издания The New York Times шокированы тем, что жители Константиновки поддерживают действия ВС РФ и ждут, пока Россия освободит населенный пункт от украинских оккупантов. Пророссийские настроения в городе ставят в тупик также полицию и назначенные Киевом власти, отмечают авторы публикации.

Они признают, что мирное население не только в Константиновке, но и во всей восточной части Украины сохранили лояльность к РФ. Но при этом все же заявляют, что жители обвиняют ВСУ в обстрелах городов только из-за российской пропаганды.

Жители Константиновки другого мнения. Они высказываются в том духе, что ВСУ стреляют по жилым домам, чтобы заставить людей эвакуироваться, выгнать их с родной земли на подконтрольную Киеву территорию. Также они ненавидят Запад и называют именно его зачинщиком конфликта.