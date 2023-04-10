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11 апреля – ИА Discover24.ru. Украинская противовоздушная оборона в скором времени начнёт испытывать серьёзные проблемы. Этим воспользуются ВС РФ и переломят ситуацию на фронте. В Пентагоне обеспокоены плачевным состоянием украинской системы ПВО. Об этом пишет газета The New York Times (NYT). Перевод материала приводит портал “ИноСМИ”.

В публикации отмечается, что обеспокоенность военного ведомства США отражена в недавно слитых секретных документах Пентагона. Утверждается, что украинские войска почти вплотную подошли к исчерпанию боеприпасов для находящихся на вооружении систем ПВО – снаряды для “Буков” и “С-300” производились ещё в Советском Союзе, а у западных союзников Киева их нет. Один из вариантов – использовать боеприпасы похожей конструкции, которые есть на вооружении стран НАТО. Однако для этого понадобятся доработки, которые займут определённое время.

NYT делает вывод, что если западные страны не помогут наладить Украине современную систему ПВО и поставить технику, то в небе над страной господство получат ВКС России, и Москва переломит конфликт в свою пользу.

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