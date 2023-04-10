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10 апреля – ИА Discover24.ru. У Европы не получится расширить производство боеприпасов и оружия, чтобы полностью покрыть все потребности Украины, пишет американское издание The New York Times. Авторы отмечают, что сейчас самое крупное оборонное предприятие на континенте круглосуточно выпускает 155-миллиметровые снаряды, но Киеву их недостаточно.

Речь идет о компании Nammo, которая планирует расширение и к 2028 году сможет увеличить объем производства до 200 тысяч снарядов ежегодно. Проблема лишь в том, что Киеву требуется 250 тысяч боеприпасов каждый месяц. Поэтому удовлетворить такие его потребности Европа просто не в силах.

Всего на европейской территории имеется 11 заводов по производству боеприпасов, но их объемы весьма далеки от тех, которые нужны Украине. А ведь эти предприятия должны также восстанавливать запасы собственных снарядов, которые уже переданы Киеву.

Мортен Брандтзаэг, занимающий пост исполнительного директора Nammo, заявил, что Европе потребуется много лет, чтобы восстановить военно-промышленный комплекс.

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