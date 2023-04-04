В конце марта 2023 года, в Минобороны РФ было заявлено о ликвидации новой украинской ракеты «Гром-2», которая была предназначена для использования против российских частей. По словам спикера ВСУ Игната, данное оружие могло бы изменить исход военного конфликта.

Разработка ОТРК «Гром-2» началась еще в 2013 году, на основе проекта «Сапсан», который потерял финансирование из-за недостатка мощностей ВПК Украины и отсутствия денег на реализацию, сообщает «Свободная Пресса».

ОТРК «Гром-2» включает в себя комплекс, вооруженный тремя ракетами класса поверхность-поверхность, используемых для поражения наземных объектов или сил противника. Украинские ракеты могут быть использованы для атаки на самолеты на аэродромах, системы ПВО, командные и пункты связи.

Командование ВСУ утверждало, что атака на аэродром в Гвардейске была совершена с помощью украинской ракеты «Гром-2», однако по этому поводу возникли серьезные сомнения. Даже американский ВПК не имеет подобных ракет на своем вооружении, поэтому наличие данного оружия в украинской армии вызывает серьезные вопросы.

По мнению экспертов, данный инцидент лишь подтверждает готовность Украины использовать недостоверную информацию в своей пропаганде.