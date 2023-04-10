10 апреля – ИА Discover24.ru. Коллективный Запад осуществляет секретные поставки дополнительной военной техники вооруженным силам Украины и продолжает обучать украинских солдат ее эксплуатации и боевого применения. Об этом в беседе с корреспондентом ИА URA.RU заявил Герой России и полковник запаса Александр Никишин.

По словам эксперта, лидеры западных стран осуществляют тайные поставки дополнительных видов вооружения киевскому режиму, о которых заявляют публично только спустя несколько месяцев. США и другие страны НАТО сперва проводят обучение военнослужащих ВСУ работе на новой военной технике, а только потом сообщают о ее прибытии на территорию Украины.

Режим секретности при поставках новых видов западных вооружений также соблюдается по причине безопасности, поскольку Запад опасается ракетных ударов со стороны ВКС РФ на пути следования военной техники. По словам Никишина, терпение российского военного командования ослабевает, поэтому ВС РФ могут начать наносить удары не только по Львовской области, на территорию которой и поступают все новые виды вооружений, но и на упреждение, поскольку военная техника Запада является законной целью для российской армии.