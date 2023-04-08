8 апреля – ИА Discover24.ru. Соединенным Штатам следует обеспечить больше ответственности за оружие, которое они передают в распоряжение Киева, чтобы не повторить его «пропажи без вести», как это было в Афганистане. Об этом пишет в The National Interest (NI) консультант Госдепартамента США, бывший офицер армейской разведки Уэсли Саттервайт.

На сегодняшний день Соединенные Штаты предоставили Украине военной помощи на сумму около 34 миллиардов долларов, в том числе в виде прямых поставок вооружений из существующих запасов Пентагона стоимостью в 12,7 миллиарда долларов, а также 1,3 миллиарда долларов в виде грантов и ссуд на приобретение Киевом дополнительных военных материалов.

Но при этом, считает Саттервайт, США должны востребовать больше ответственности за оружие, которое они отправляли Киеву, к чему активно призывают республиканцы в Конгрессе. Эксперт NI указывает на «поразительное сходство» текущей ситуации с вооружением Украины и тем, как США оснащали оружием афганских боевиков в 1980-е годы.

В частности, «именно американский переносной зенитно-ракетный комплекс FIM-92 Stinger привел в то время к многочисленным потерям советских вертолетов», – напомнил Саттервайт. Примечательно, что он именует боевиков «борцами за свободу Афганистана», предпочитая «не уточнять», что это именно с ними и их последователями вскоре пришлось воевать уже армии самих США, и в конечном итоге в позорной спешке эвакуироваться из Кабула.

Но суть в том, что в 1980-е годы «Стингеры» считалось секретной технологией, и при их поставках афганским боевикам США оговаривали важное условие: «для получения новых ракет необходимо вернуть израсходованные компоненты системы запуска».

Затем, после вывода советских войск из Афганистана, Соединенные Штаты запустили программу «обратного выкупа», чтобы вернуть примерно 1000 «Стингеров», отправленных Пентагоном афганским боевикам. «Программа стоимостью 65 миллионов долларов была в значительной степени расценена как провал. Ракеты, поставленные моджахедам, вскоре попали в Северную Корею, Иран, Катар и Таджикистан», – указывает Саттервайт.

В наши дни, при администрации Байдена, на Украину было поставлено более 8500 переносных противотанковых комплексов FGM-148 Javelin, а также более 1650 систем Stinger, 1800 Phoenix Ghost и 2500 единиц различных других типов мобильных тактических ракетных систем.

Это «чувствительное с точки зрения безопасности оружие», подчеркивает автор NI. Тем не менее, по его оценке «очень мало делается для его мониторинга». Посольство США на Украине, которое несет ответственность за правительство США, «не полностью укомплектовано персоналом». Также нет и системы «обмена 1:1» на использованные одноразовые комплексы западного оружия, как это было со «Стингерами», отправленными США в Афганистан в 1980-х годах.

«Украина – самая бедная страна в Европе и притом самая коррумпированная нация на континенте. Она занимает 122-е место в мире по уровню коррупции – наравне с Эсватини, последней абсолютной монархией в Африке. В конце холодной войны Украина была известна нелегальной торговлей оружием, унаследовав бывшие на своей территории огромные советские запасы. С 1992 по 1998 год страна потеряла около 32 миллиарда долларов – из-за краж, отсутствия надзора и продаж оружия и военной техники по уцененным схемам», – пишет Саттервайт.

Европол (агентство ЕС по сотрудничеству правоохранительных органов) ранее уже заявил, что «распространение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ на Украине грозит привести к увеличению их незаконного оборота в странах ЕС, через давно установившиеся маршруты контрабанды или онлайн-платформы» По данным агентства. оружие, отправленное ранее Украине странами-союзниками, «уже было обнаружено в подпольных сетях Финляндии, Швеции, Дании и Нидерландов».

Эксперт NI отмечает, что Соединенным Штатам следует увеличить количество инспекций на местах. Только 10 процентов оружия из перечня «повышенного риска утечек» подверглись таким мерам с момента начала оказания американской военной помощи Киеву, их проводят атташе по вопросам обороны и Управление сотрудничества в области обороны при посольстве США на Украине.

Следует также «предусмотреть мониторинг конечного использования»: фотографии серийных номеров и меток геолокации могут быть загружены в базу данных, совместно используемую украинцами и правительством США. Наконец, обмен «один к одному» должен стать обязательным для «наиболее чувствительного оружия из поставок США». Например, после реального запуска ракеты Javelin «трубка из стекловолокна должна быть возвращена, чтобы получить новую ракету».

Эти требования, заключает Саттервайт, являются «вполне стандартными мерами ответственности за оружие, отправленное на Украину», а отнюдь не беспредметной «темой обсуждения», заявленной группой «консервативных республиканцев» в США.