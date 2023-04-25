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Россия – большая и мощная страна, интересы которой невозможно игнорировать. Поэтому её следует максимально интегрировать в “европейскую семью”, показывая преимущества такой интеграции. Об этом в статье для издания The National Interest (NI) пишет аналитик Джеральд Хайман. Выдержки из публикации приводит “Газета.ру”.

Хайман уверяет: остракизм, которому подвергается Россия, нельзя назвать разумным подходом со стороны Запада, поскольку эта страна слишком “большая и важная”. Аналитик предложил, что в отношении Москвы нужно использовать не политику кнута, а политику пряника: показывать России преимущества, которые она может получить от отношений с Западом.

По словам Хаймана, Западу следует нормализовать отношения с Россией. В первую очередь необходимо снять экономические санкции, а также вернуть страну в систему глобальной торговли. А главное, как полагает эксперт, Западу следует относиться к России, как к мировой державе.

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