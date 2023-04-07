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Термобарические системы ТОС-1А «Солнцепек» не имеют аналогов в мире, сообщили в Минобороны РФ. Эти установки выпускают за раз несколько десятков боезарядов и выжигают командные, опорные и наблюдательные пункты противника, позиции артиллерийских орудий, склады с боеприпасами и другие военные объекты.

Издание Newsweek подтверждает эту информацию. Автор публикации Дэвид Хэмблинг поясняет, что после запуска снаряда раздается высокотемпературный взрыв, но это только начало. Затем возникает возгорание в месте попадания боеприпаса, которое провоцирует мощную взрывную волну.

«Единственный эффективный способ противостоять ему — идентифицировать, определить местонахождение и обезвредить пусковые установки до того, как их можно будет привести в действие», – заявил военный эксперт.

Он добавил, что ТОС-1А «Солнцепек» нельзя применять в городских боях, так как удары этими системами носят «неконтролируемый и неизбирательный характер».

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