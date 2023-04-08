8 апреля – ИА Discover24.ru. Россия располагает одним из крупнейших подводных флотов в мире, при этом США и другие страны Запада более всего беспокоит наращивание числа российских субмарин-носителей ядерных «суперторпед» «Посейдон» и их скорое намеченное развертывание в Тихом океане. Об этом пишет американский еженедельник Newsweek. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Newsweek напоминает: в середине января Россия заявила, что произвела первую партию «суперторпед» «Посейдон», способных нести ядерное оружие, предназначенных для использования на атомной подводной лодке специального назначения «Белгород».

«Президент России Владимир Путин представил «суперторпеды» «Посейдон» еще в 2018 году. В то время кремлевский лидер заявил, что торпеды, иногда называемые «Статус-6» или «Каньон», будут представлять собой стратегическое ядерное оружие и располагать собственным атомным реактором в качестве источника энергии. «Сегодня в мире нет оружия, которое могло бы им противостоять», – добавил тогда Путин», – отмечает известное американское издание.

Военными экспертами на Западе считается, что «Посейдон» имеет длину около 20 метров и обладает дальностью самостоятельного передвижения не менее чем на 10 000 километров.

В конце марта российские государственные СМИ сообщили, что к началу 2024 года будет построена полноценная инфраструктура, необходимая для размещения подводных лодок специального назначения (подобных АПЛ «Белгород») и имеющих на вооружении «Посейдоны» на Камчатке – полуострове на Дальнем Востоке России.

В этой связи предполагается, что использование торпед «Посейдон» может служить для осуществления атаки на страны НАТО и другие государства-союзники США, поддерживающие сейчас Киев в его боевых действиях против России.

В ноябре 2022 года CNN сообщило, что США наблюдали за подготовкой российского флота к возможному испытанию новых ядерных торпед в Северном Ледовитом океане. По сообщению издания, среди задействованных кораблей ВМФ России была и АПЛ «Белгород», хотя о проведении испытаний «Посейдона» тогда не сообщалось.

Глава RMSI (американского исследовательского центра, изучающего военные возможности России на море) Майкл Петерсен заявил ранее Newsweek: российские подводные лодки – это «критическая проблема, с которой сейчас столкнулись Соединенные Штаты».

Он также добавил, что его организацией наблюдаются «явные признаки» учащения развертываний российских атомных подводных лодок у побережья США и в Средиземном море. По его мнению, это усиление военной активности России «во многом сравнимо с действиями советских подводных лодок во время холодной войны».

По данным западной некоммерческой организации «Инициатива по уменьшению ядерной угрозы», российские подводные силы за последние годы претерпели значительную модернизацию и в настоящий момент насчитывают «около 58 подводных лодок» различных классов.

«Это один из крупнейших подводных флотов в мире, хотя, как сообщается, флот США насчитывает в общей сложности 64 подводные лодки, все из которых являются атомными», – указывает Newsweek. Хотя, разумеется, не уточняет: далеко не все американские АПЛ находятся в состоянии боеготовности.

Ранее мы сообщали, что глава Северного командования США (NORTHCOM) генерал Глен Ванхерк заявил, что Россия в ближайшие два года будет готова к тому, чтобы возобновить постоянное боевое дежурство своих ударных атомных подводных лодок с ядерными ракетами у обоих океанских побережий США.