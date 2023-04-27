Страны за пределами западной орбиты твердо выражают предпочтение переговорному решению конфликта на Украине, но еще более заинтересованы в том, чтобы Россия сохранила свой статус мировой сверхдержавы. Об этом пишет в Newsweek Дэниел Р. ДеПетрис, научный сотрудник американского аналитического центра Defense Priorities. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Соединенные Штаты и их союзники по G7 завершили встречу своих министров иностранных дел на прошедшей неделе очередным подтверждением поддержки Украины «столько, сколько потребуется». Эта фраза не была случайной: администрация Байдена множество раз использовала то же самое выражение с момента начала конфликта.

Помимо прямой военной помощи украинской армии, одна из основных целей США состоит в том, чтобы максимально ослабить Россию в военно-стратегическом отношении. «США и большая часть стран Европы желают видеть однозначное поражение России и делают все возможное, чтобы ускорить развертывание тяжелых наземных военных систем, которые должны помочь надвигающемуся контрнаступлению Киева», – отмечает ДеПетрис.

Тем не менее, он напоминает: «Большая часть остального мира не рассматривает конфликт на Украине как игру с высокими ставками». Причем страны за пределами «западной орбиты», по его мнению, «гораздо меньше заинтересованы в том, чтобы Россия потерпела поражение», чем в прекращении самого конфликта.

Такие крупные и влиятельные страны, как Индия, ЮАР и Индонезия, давно и твердо выразили свое предпочтение переговорному решению. А с течением времени стремление стран «третьего мира» прекратить боевые действия на Украине становится все сильнее.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва – один из тех лидеров, которые стремились сохранять нейтральную позицию в отношении конфликта. Он отклонил просьбы Вашингтона и Киева отправить Украине бронетехнику, самолеты, системы ПВО и минометные снаряды – как действия, которые «перевернут традиционную внешнюю политику Бразилии держаться подальше от конфликтов в других регионах».

«Для Лулы это не только вопрос принципа, но и предмет личного престижа – он хочет быть среди тех государственных деятелей, которые смогут посадить Россию и Украину за стол переговоров. Предложение Лулы включает в себя поиск нескольких стран, не имеющих никакого отношения к украинскому конфликту, и формирование коллектива сторонников мира», – указывает американский аналитик.

Он также дополняет: похожие дипломатические предложения, в частности, были представлены Мексикой на прошлогодней сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Согласно этому предложению, группа из представителей высокого уровня от многих стран мира могла бы поддержать посреднические усилия Генерального секретаря ООН в деле диалога и прекращения конфликта на Украине. Украинское правительство тогда громко осудило идею Мексики и, вероятно, сделает то же самое с позицией Лулы.

Ирак также предложил свою дипломатическую помощь. Во время визита министра иностранных дел Украины в Багдад на прошлой неделе его иракский коллега Фуад Хусейн заявил, что его страна «готова служить делу мира».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди делал аналогичные комментарии в прошлом, а главы африканских государств ссылаются на «срочность начала переговоров» между Москвой и Киевом. В феврале Китай также обнародовал свой собственный список мирных принципов, в центре которого находится прекращение огня в рамках подготовки будущего дипломатического соглашения.

ДеПетрис особо подчеркивает: «Украина и ее партнеры на Западе отвергли все эти предложения как ненужные и даже якобы контрпродуктивные. Реакция была особенно резкой в случае с инициативой Китая. Но если контрнаступление Украины застопорится или даст мало результатов, чем публично представляется сейчас (а такое предполагают недавние утечки американской разведки), США уже не смогут так же быстро и небрежно отвергать дипломатические ходы, как они это делают сегодня».

Недовольство по поводу затягивания Западом украинского конфликта в незападном мире уже высоко, и нет сомнений, что их представители в ООН хотели бы сосредоточиться на других насущных гуманитарных проблемах, которые были отодвинуты на второй план в вопросами вокруг Украины.