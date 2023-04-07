По информации издания The New York Times, Пентагон предоставлял украинским Вооруженным силам разведывательную информацию о местоположении российских военных баз. Эти данные давали возможность украинской армии планировать атаки и нападать на силы РФ и убивать высокопоставленных генералов российской армии.

Американская разведка предоставляла данные о расположении командных пунктов, складов с оружием и других важных объектах на российских военных линиях в режиме реального времени.

Такая помощь позволила ВСУ отводить поставки своих боеприпасов как можно дальше от российской линии фронта.

Однако теперь, когда факты утечки данных стали обнародованными, это может привести к ослаблению обмена разведывательной информацией между Пентагоном и Киевом.