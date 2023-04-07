ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

По информации издания The New York Times, Пентагон предоставлял украинским Вооруженным силам разведывательную информацию о местоположении российских военных баз. Эти данные давали возможность украинской армии планировать атаки и нападать на силы РФ и убивать высокопоставленных генералов российской армии.

Американская разведка предоставляла данные о расположении командных пунктов, складов с оружием и других важных объектах на российских военных линиях в режиме реального времени.

Такая помощь позволила ВСУ отводить поставки своих боеприпасов как можно дальше от российской линии фронта.

Однако теперь, когда факты утечки данных стали обнародованными, это может привести к ослаблению обмена разведывательной информацией между Пентагоном и Киевом.

Вам может понравиться

Defense One: Пентагон передаст ВСУ экспериментальное оружие для борьбы с БПЛА

Обозреватель издания Defense One Сэм Скуов в своем материале со ссылкой на представителя государственной подрядной компании сообщил, что Министерство обороны США решили передать вооруженным силам Украины экспериментальное оружие, предназначенное для

СП: украинский пилот легкомоторного самолета обошел систему ПВО ВС РФ, но не смог уйти от ФСБ

Легкомоторный самолет А-22 залетел в воздушное пространство Российской Федерации в Клинцовском районе Брянской области со стороны Украины в районе. Предположительно пилот вел самолет в сторону нефтепровода «Дружба», который уже не

Политолог Дудчак разделяет позицию МИД КНР об ответственности США за ситуацию на Украине

Политолог Александр Дудчак назвал позицию, озвученную официальным представителем МИД Китая Мао Наном, по отношению к действиям НАТО и США в украинском кризисе, вполне понятной, логичной и справедливой. Об этом российский