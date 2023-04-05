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Читатели немецкого издания Die Welt* подвергли критике главу МИД Германии Анналену Бербок за ее комментарий по поводу вступления Финляндии в Североатлантический альянс. Аудитория издания была очень возмущена высказыванием Бербок, что Финляндия не стала бы членом НАТО, если бы «Россия не нарушила все правила международного порядка».

Один из комментаторов написал, что Бербок необходимо хоть изредка думать, о чем она говорит, и не болтать все, что ей приходит в голову. Другой пользователь написал, что если Анналена будет продолжать в той же манере, то вскоре придет беда. «Никудышнее образование министра иностранных дел ФРГ очень опасно», – подчеркнул еще один из читателей. А еще один написал, что функцию дипломата возложили на человека, который не может осознать всю ответственность за свои слова.

4 апреля Финляндия вступила в Североатлантический альянс и стала его официальным 31-м членом после того, как глава МИД страны подписал всю соответствующую документацию.

*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировал сайт немецкой ежедневной газеты Die Welt. Сайт заблокирован согласно ст. 15.3 закона №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

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