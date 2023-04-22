ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Телеграм-канале заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса, в котором он одобрял заход солдат вооруженных сил Украины на территорию Российской Федерации.

По словам российского чиновника, «немец, который хочет напасть на Россию, должен быть готов к нашему параду в Берлине». Слова Медведева вызвали очень бурную реакцию в немецкой прессе. Обозреватель немецкого издания Bild* отметил, что российский чиновник «просто взбесился».

В своем материале немецкий журналист написал, что Писториус не заявлял о том, что Германия хочет напасть на Россию. При этом в слова российского чиновника представитель немецкой прессы усмотрел прямую угрозу в адрес Германии.

По словам немецкого журналиста, ранее Медведев придерживался намного более либеральных и «прозападных» взглядов, поэтому резкая смена риторики российского чиновника очень сильно удивляет жителей ФРГ.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.

Вам может понравиться

В Курской области из-за обстрела со стороны ВСУ пропало электричество

Как передает издание «Комерсантъ», 22 апреля украинские националисты нанесли артиллерийские удары по Рыльскому району Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Телеграм-канале. Он отметил, что было

Politico: глава Пентагона попытается успокоить Киев и союзников после утечки документов

По данным Politico, первоочередной задачей главы Пентагона Ллойда Остина станет демонстрация уверенности Вашингтона в Украине и ее возможностях после того, как произошла утечка секретных данных из документов Пентагона. В них

На Кременском направлении был замечен киевский ЛГБТ-батальон

Согласно информации РИА Новости, на Кременском направлении в зоне СВО был замечен киевский ЛГБТ-батальон. Об этом журналисту РИА сообщил российский боец, находящийся в зоне боевых действий на данном участке фронта.