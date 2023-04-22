Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Телеграм-канале заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса, в котором он одобрял заход солдат вооруженных сил Украины на территорию Российской Федерации.

По словам российского чиновника, «немец, который хочет напасть на Россию, должен быть готов к нашему параду в Берлине». Слова Медведева вызвали очень бурную реакцию в немецкой прессе. Обозреватель немецкого издания Bild* отметил, что российский чиновник «просто взбесился».

В своем материале немецкий журналист написал, что Писториус не заявлял о том, что Германия хочет напасть на Россию. При этом в слова российского чиновника представитель немецкой прессы усмотрел прямую угрозу в адрес Германии.

По словам немецкого журналиста, ранее Медведев придерживался намного более либеральных и «прозападных» взглядов, поэтому резкая смена риторики российского чиновника очень сильно удивляет жителей ФРГ.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.