В скором времени в составе польской армии может появиться международный корпус. В него будут входить граждане Польши, Украины и Литвы. Об этом пишет издание Niezalezny Dziennik Polityczny (NDP) – передаёт Pravda.ru.

Уточняется, что речь идёт о корпусе, который планируется сформировать из добровольцев. По данным NDP, Минобороны Польши уже проводит массовую рассылку СМС-сообщений, приглашая граждан вступить в подразделение, получившее название LITPOLUKRCORPS.

Корпус будет состоять из трёх бригад. Польская и литовская бригады будут базироваться в городе Люблине. Там же будет располагаться штаб корпуса. Бригада, набранная из украинцев, станет базироваться в Яворове (это западная часть Украины).

Корпус будет состоять примерно из 25 тысяч бойцов. Возможно, они станут принимать участие в международных военных операциях. Вероятно, речь идёт о боевых действиях на Украине, говорится в материале NDP.