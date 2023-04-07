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Жизнеспособность украинского контрнаступления находится под большим сомнением, считают корреспонденты американского телеканала NBC News. Они поясняют, что в боях за Артемовск (Бахмут), Авдеевку и другие населенные пункты Киев теряет опытных военнослужащих, которые могли бы быть полезны в ходе контратакующих действий, передает РИА Новости.

В то же время журналисты заявляют, что наступление ВСУ должно состояться в любом случае. Но в своих прогнозах по срокам они более осторожны, чем госсекретарь США Энтони Блинкен. По их мнению, Киев может перейти к контратакующим действиям в несколько ближайших месяцев.

Напомним, что в Киеве и на Западе о контрнаступлении украинской армии говорят практически постоянно. При этом подавляющее большинство экспертов признает, что у ВСУ недостаточно личного состава, техники, вооружения и боеприпасов для крупной операции. Мало того, командование никак не может определиться с направлением главного удара.

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