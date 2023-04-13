Онлайн-платформа для изучения иностранных языков Preply составила рейтинг дружелюбности городов во всем мире, лидирующую позицию в котором занял крупнейший город Канады – Торонто.

На финальный рейтинг каждого из городов, принявших участие в конкурсе, влияло большое количество различных факторов. Например, в оценку входил показатель дружелюбности персонала отелей или факт повторного посещения туристом того или иного города. Также во внимание брались такие факторы, как общая безопасность, показатель счастья и любви местного населения, а также уровень его толерантности и легкости общения с туристами.

Занявший первую строчку рейтинга Торонто, например, может похвастаться 15% уровнем возврата путешественников. Данный показатель свидетельствует о том, что город пользуется значительной популярностью среди бывалых туристов. При этом второе место в рейтинге дружелюбности городов занял австралийский Сидней, а на третьем месте расположился британский Эдинбург.