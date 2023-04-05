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Корреспонденты «Известий» рассказали, как российские бойцы-наводчики, несущие службу на передовых позициях линии фронта, помогают пилотам ВКС РФ наносить удары по позициям вооруженных сил Украины точно в цель.

Российская авиация с первых дней проведения СВО успешно прикрывает подразделения пехоты ВС РФ на земле. По позициям ВСУ успешно работают штурмовики, бомбардировщики и даже истребители ВКС РФ, а с массовым поступлением на вооружение высокоточных авиационных боеприпасов эффективность работы пилотов возросла многократно.

Однако без предоставления точных координат позиций ВСУ эффективность применения авиации сводится к минимуму. Поэтому командование ВС РФ сформировало специальные подразделения разведчиков, которые занимаются выявлением целей украинской армии и наводкой авиации на них.

По словам бойца с позывным «Кадет», в его задачи входит выявление позиций украинской армии, передача координат российским пилотам и поддержание с ними обратной связи о результатах их работы. Российский боец рассказал, что из-за точной работы российской авиации ВСУ вынуждены отводить свою артиллерию с ближних рубежей подальше от линии фронта.

А после появления на фронте планирующих управляемых авиабомб ВС РФ получили возможность уничтожать хорошо укрепленные позиции ВСУ, которые раньше были относительно безопасными для украинских бойцов. В первую очередь, речь идет о промышленных объектах и бетонных зданиях, где подразделения ВСУ хранят технику и боеприпасы.

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