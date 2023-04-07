Целый ряд телеграм-каналов опубликовал выдержки из сверхсекретных документов НАТО, которые представляют собой отчет о действиях Альянса и США на Украине, передает портал “Русская весна”.

Тот факт, что именно США, Великобритания и другие страны НАТО накачивают Украину оружием и готовят ее к «весеннему контрнаступлению», давно не является секретом. Однако сейчас он подтвержден документально. В секретных бумагах, просочившихся в Сеть, приведена информация о возможности вторжения ВСУ на российскую территорию.

Кроме того, опытные аналитики смогут почерпнуть из документов большое количество другой полезной информации. К примеру, в них приведена численность украинских войск, необходимая для контрнаступления, количество техники и вооружения, требуемых для этой цели. Нет лишь сведений о направлении главного удара, однако российские ВС бдительно следят за всеми участками линии соприкосновения.