Каждая новая поставка техники и вооружений только разочаровывает ВСУ. Западные страны, в том числе и Соединенные Штаты, существенно урезают функции оружия, отправляют в Киев своеобразные «лайт-версии».

При этом широкой публике об ограничениях никто не сообщает, их обнаруживают только специалисты украинской армии. Которые разочаровываются больше всех остальных, пишет портал «Свободная пресса».

Так, Соединенные Штаты, пообещавшие отправить на Украину танки «Абрамс», забыли предупредить, что высокопрочной брони из обедненного урана Киев не дождется. Он получит модификацию, которую Вашингтон обычно продает Египту и другим странам. По своей прочности броня этих машин проигрывает даже старым немецким «Леопардам».

Кроме того, США поставляют в Киев ракеты, которые летят на гораздо меньшее расстояние, чем оригиналы. Гаубицы M777 не снабжены навигационной GPS-системой, что негативно влияет на точность вооружения. Вашингтон не хочет делиться с Украиной современными технологиями, так как опасается их попадания в руки России.